Milano 15:17
43.256 +0,41%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 15:17
9.476 +0,51%
Francoforte 15:17
24.368 -0,22%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni, con una variazione percentuale del 2,80%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Hochtief è in rafforzamento con area di resistenza vista a 258,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 252,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 265,1.

