Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni
, con una variazione percentuale del 2,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Hochtief
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 258,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 252,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 265,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)