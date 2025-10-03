Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Bene la banca tedesca
, con un rialzo del 2,61%.
Lo scenario su base settimanale di Commerzbank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca d'affari
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 32,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 32,14.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)