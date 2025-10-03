Francoforte: scambi in positivo per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Flatexdegiro
, con una variazione percentuale del 2,06%.
La tendenza ad una settimana di Flatexdegiro
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Flatexdegiro
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,38. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)