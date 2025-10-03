"i Navigati": parte nuova campagna per la sicurezza informatica

(Teleborsa) -a famiglia che ci aiuta a riconoscere e proteggersi dalle minacce informatiche: parte oggi, 3 ottobre, la campagna di informazione 2025 che mira a sensibilizzare i cittadini su due aspetti importantissimi: la prevenzione delle frodi informatiche, comprese quelle realizzate con l’intelligenza artificiale, e l’uso consapevole dei bonifici istantanei.La campagna quest’anno incentrata sul concettoIn un mondo digitale sempre più veloce e interconnesso, dove le truffe fanno leva sull’urgenza e sul panico per indurre reazioni impulsive, la famiglia de “I Navigati” dà un messaggio chiaro: fermarsi e riflettere è il primo gesto di difesa. Bloccare l’azione, prendersi un momento per ragionare, osservare con lucidità e valutare con attenzione può fare la differenza.Il messaggio chiave della campagna, “è un invito a non lasciarsi sopraffare dalla pressione, a riconoscere i segnali di allarme e a rispondere con consapevolezza. Interrompere un’azione e verificare un’informazione per proteggersi. La campagna informativa si avvale di video, approfondimenti multimediali, interviste, consigli degli esperti.Con questa narrazione, “I Navigati” si confermano unLa campagna, disponibile online sul sito I Navigati, sui canali social e sulle TV digitali, è promossa da CCon il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e in collaborazione con grandi realtà tecnologiche internazionali,