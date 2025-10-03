iVision Tech, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

iVision Tech

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato aper azione (da 3,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 49%."In un contesto di rallentamenti diffusi che interessano il mercato dell'occhialeria, iVision sceglie di, a conferma della volontà del Gruppo di rafforzare il proprio posizionamento attraverso soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, i cui effetti si manifesteranno progressivamente nel prossimo futuro", si legge nella ricerca.In tale contesto, gli analisti confermano le stime per la chiusura dele modificano leggermente le previsioni per gli anni successivi. Si stima un valore della produzione per il FY25 pari a 18,5 milioni di euro ed un EBITDA pari a 2,8 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 15,1%.Per gli, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 26,5 milioni di euro (CAGR 25-27: 19,7%) nel FY27, con EBITDA pari a 4,15 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 15,7%), in crescita rispetto a 2,76 milioni di euro del FY24 (corrispondente ad un EBITDA margin del 15,1%). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP pari a 4,59 milioni di euro di debito.