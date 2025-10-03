Lo shutdown potrebbe essere un'arma per licenziamenti di massa e politici

(Teleborsa) -, ovvero la serrata degli uffici pubblici in USA, sarà. E' quanto sta valutando il presidente degli Stati Uniti,, che conta di. Da gennaio ad oggi, sono rimasti a casa già 100mila impiegati federali in settori ritenuti non cruciali, ma in quel caso si era trattato di esodi incentivati. Invece, lo shutdown potrebbe portare a veri e propri licenziamenti quando l'attività tornerà regolare e la motivazione sarà anche ideologica e politica., ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, aggiungendo che "l’ufficio Bilancio e e l'intero team della Casa Bianca" stanno lavorando per individuare i possibili tagli.ha aggiunto Leavitt - ma riguarderanno "le" e che la casa Bianca considera uno "spreco di soldi dei contribuenti". Il commento della portavoce della casa Bianca arriva dopo che Trump aveva dichiarato su Truth di voler incontrare il suo Direttore del bilancio,, per, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, raccomanda di tagliare, e se tali tagli saranno temporanei o permanenti".La minaccia deidegli uffici federali è stata usata sin dall'inizio comea votare per la legge di bilancio proposta dai Repubblicani e, in questi giorni, per convincerli a, ma alcuni esperti di bilancio hanno sostenuto che spendere altri soldi per licenziare durante uno shutdown sarebbe. I sindacati federali hanno già alzato le barricate, ma anche l'opinione pubblica è più favorevole dai Democratici e attribuisce ai Repubblicani la colpa dello shutdown. Un sondaggio del Washington Post ha rilevato infatti che sono più gli elettori che attribuiscono la responsabilità a Trump e ai Repubblicani rispetto ai Democratici, con un margine di 17 punti.Frattanto,dei progetti legati al trasporto pubblico di New York enegli Stati Dem, che hanno votato per Kamala Harris nel 2024. Si parla di circadi finanziamenti bloccati.