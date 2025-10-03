Lo shutdown potrebbe essere un'arma per licenziamenti di massa e politici

(Teleborsa) - Lo shutdown
, ovvero la serrata degli uffici pubblici in USA, sarà un'arma per favorire licenziamenti di massa
. E' quanto sta valutando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
, che conta di tagliare "migliaia di posti di lavoro federali"
. Da gennaio ad oggi, sono rimasti a casa già 100mila impiegati federali in settori ritenuti non cruciali, ma in quel caso si era trattato di esodi incentivati. Invece, lo shutdown potrebbe portare a veri e propri licenziamenti quando l'attività tornerà regolare e la motivazione sarà anche ideologica e politica."Probabilmente si tratterà di migliaia di tagli"
, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt
, aggiungendo che "l’ufficio Bilancio e e l'intero team della Casa Bianca" stanno lavorando per individuare i possibili tagli.I tagli al personale non saranno casuali -
ha aggiunto Leavitt - ma riguarderanno "le agenzie che non sono allineate con i valori del presidente
" e che la casa Bianca considera uno "spreco di soldi dei contribuenti". Il commento della portavoce della casa Bianca arriva dopo che Trump aveva dichiarato su Truth di voler incontrare il suo Direttore del bilancio, Russell Vought
, per "individuare quale delle numerose agenzie democratiche
, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, raccomanda di tagliare, e se tali tagli saranno temporanei o permanenti".
La minaccia dei tagli permanenti
degli uffici federali è stata usata sin dall'inizio come arma per convincere i Democratici
a votare per la legge di bilancio proposta dai Repubblicani e, in questi giorni, per convincerli a votare la riapertura
, ma alcuni esperti di bilancio hanno sostenuto che spendere altri soldi per licenziare durante uno shutdown sarebbe illegale
. I sindacati federali hanno già alzato le barricate, ma anche l'opinione pubblica è più favorevole dai Democratici e attribuisce ai Repubblicani la colpa dello shutdown. Un sondaggio del Washington Post ha rilevato infatti che sono più gli elettori che attribuiscono la responsabilità a Trump e ai Repubblicani rispetto ai Democratici, con un margine di 17 punti.
Frattanto, Vought ha già sospeso i programmi di spesa
dei progetti legati al trasporto pubblico di New York e per i programmi legati al clima
negli Stati Dem, che hanno votato per Kamala Harris nel 2024. Si parla di circa 8 miliardi di dollari
di finanziamenti bloccati.