Milano 15:19
43.248 +0,39%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 15:19
9.476 +0,51%
Francoforte 15:18
24.367 -0,23%

Madrid: positiva la giornata per Solaria

Apprezzabile rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
