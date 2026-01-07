Milano 13:30
45.605 -0,32%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:30
10.059 -0,63%
Francoforte 13:30
25.039 +0,59%

Madrid: positiva la giornata per Amadeus IT

Apprezzabile rialzo per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.
