Milano 14:00
44.520 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:00
9.870 0,00%
Francoforte 14:00
24.316 -0,10%

Madrid: positiva la giornata per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Acerinox
Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene del 2,39%.
Condividi
```