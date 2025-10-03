Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:55
24.758 -0,54%
Dow Jones 19:55
46.824 +0,65%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: balza in avanti Constellation Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore statunitense di energia pulita, che avanza bene del 3,51%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Constellation Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di breve periodo di Constellation Energy mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 378,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 360,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 396,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
