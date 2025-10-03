Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di United Health
(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore sanitario rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di United Health rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 367,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 356,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 378,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
