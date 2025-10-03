New York: brillante l'andamento di United Health

(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore sanitario
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di United Health
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 367,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 356,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 378,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)