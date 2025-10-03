New York: rosso per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che mostra un decremento del 2,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Advanced Micro Devices
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 168,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 163. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 174,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)