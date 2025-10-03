OPEC+, possibile nuovo aumento della produzione di petrolio: divergenze tra Arabia Saudita e Russia

Goldman Sachs

(Teleborsa) - È probabile che otto Paesi dell’decidano domenica un ulteriore aumento della. Secondo quattro fonti vicine ai colloqui citate da Reuters, l’spinge per un incremento significativo per riconquistare quote di mercato, mentre lapropone un aumento più contenuto. Mosca, riferiscono due fonti, vorrebbe replicare a novembre la decisione di ottobre, cioè, per non esercitare pressioni sui prezzi e per le difficoltà ad ampliare l’offerta a causa delle sanzioni. Riyadh, al contrario, preferirebbe un aumento molto più consistente, fino a quadruplicare la cifra proposta dalla Russia, arrivando a 548.000 barili al giorno.Martedì l’OPEC ha chiarito di non avere intenzione di incrementare la produzione di, mentre né il cartello né le autorità di Arabia Saudita e Russia hanno rilasciato ulteriori commenti.L’OPEC+ ha invertito la strategia dei tagli a partire da aprile, anche in risposta alle pressioni del presidente statunitenseper abbassare i prezzi del greggio. In passato le riduzioni complessive avevano raggiunto 5,85 milioni di barili al giorno. Otto produttori hanno già iniziato a rimuovere 1,65 milioni di barili di tagli volontari, con un aumento di 137.000 barili al giorno a ottobre.Secondodomenica il gruppo concorderà un incremento intorno a 140.000 barili al giorno.Intanto, isono diretti verso una perdita settimanale superiore al 7% in vista dell’attesa decisione, con il Brent a oltre 64 dollari al barile, comunque in rialzo rispetto al minimo di 58 dollari toccato ad aprile 2025.Ildadeciso dall’intero cartello rimarrà invece in vigore fino alla fine del 2026.