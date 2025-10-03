Milano
Oro: 3.883,9 dollari alle 19:30
Finanza
03 ottobre 2025 - 19.30
L'Oro vale 3.883,9 dollari l'oncia (+0,71%) alle 19:30.
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto