Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:58
24.768 -0,50%
Dow Jones 19:58
46.828 +0,66%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Oro: 3.883,9 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 3.883,9 dollari alle 19:30
L'Oro vale 3.883,9 dollari l'oncia (+0,71%) alle 19:30.
Condividi
```