(Teleborsa) -, compagnia aerea numero uno in Europa, ha chiesto oggi,, alla, diQuesto appello arriva mentre migliaia di passeggeri europei – la grande maggioranza dei quali in volo su rotte di sorvolo – rischianoa causa dello sciopero dei controllori di volo in Slovenia previsto per il 6-7 ottobre. Questo perchè le leggi slovene sul servizio minimo, diversamente da quanto avviene in Italia, Spagna e Grecia. Di conseguenza, migliaia di passeggeri europei che non volano da/per la Slovenia, ma semplicemente attraversano lo spazio aereo sloveno per raggiungere la propria destinazione (es. Varsavia-Roma o Atene-Francoforte), saranno costretti a subire disagi che non hanno nulla a che fare con loro.Si tratta di una, mentre Ursula von "Derlayed-Again" resta a Bruxelles senza fare nulla per proteggere i passeggeri europei o il mercato unico del trasporto aereo. Ryanair invita i passeggeri europei a visitare la pagina web "e a chiedere a Ursula von "Derlayed-Again" di intervenire con urgenza per riformare il sistema ATC europeo attraverso due misure semplici ma efficaci:siano con personale al completo per la prima ondata di voli del mattino, pena sanzioni;(e del Mercato Unico) durante gli scioperi nazionali ATC."È del tuttoche i passeggeri europei che non volano da/per la Slovenia, ma sorvolano semplicemente lo spazio aereo sloveno (es. Varsavia-Roma), siano costretti a subire ritardi e cancellazioni a causa di uno sciopero dei controllori di volo sloveni che non li riguarda minimamente. Questo accade perché laLe compagnie aeree europee sono unite nel chiedere due riforme essenziali dell’ATC: (1)del traffico aereo siano con pesonale al completo per la prima ondata di voli mattutini, pena sanzioni; e (2)(e il Mercato Unico) durante gli scioperi nazionali ATC. Ryanair chiede a Ursula von "Derlayed-Again" di agire immediatamente e adottare queste due semplici riforme, o di farsi da parte e lasciare il posto a qualcuno competente in grado di svolgere questo lavoro."