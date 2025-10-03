Milano 17:35
Ryanair a von der Leyen: tutelare i voli durante lo sciopero ATC in Slovenia

Ryanair a von der Leyen: tutelare i voli durante lo sciopero ATC in Slovenia
(Teleborsa) - Ryanair, compagnia aerea numero uno in Europa, ha chiesto oggi, venerdì 1 ottobre, alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von "Derlayed-Again", di riformare urgentemente l’inefficiente sistema ATC europeo e di proteggere i sorvoli. Questo appello arriva mentre migliaia di passeggeri europei – la grande maggioranza dei quali in volo su rotte di sorvolo – rischiano ritardi e cancellazioni evitabili a causa dello sciopero dei controllori di volo in Slovenia previsto per il 6-7 ottobre. Questo perchè le leggi slovene sul servizio minimo non proteggono i sorvoli durante gli scioperi nazionali dei controllori di volo, diversamente da quanto avviene in Italia, Spagna e Grecia. Di conseguenza, migliaia di passeggeri europei che non volano da/per la Slovenia, ma semplicemente attraversano lo spazio aereo sloveno per raggiungere la propria destinazione (es. Varsavia-Roma o Atene-Francoforte), saranno costretti a subire disagi che non hanno nulla a che fare con loro.

Si tratta di una situazione profondamente ingiusta, mentre Ursula von "Derlayed-Again" resta a Bruxelles senza fare nulla per proteggere i passeggeri europei o il mercato unico del trasporto aereo. Ryanair invita i passeggeri europei a visitare la pagina web "Air Traffic Control Ruined Your Flight" e a chiedere a Ursula von "Derlayed-Again" di intervenire con urgenza per riformare il sistema ATC europeo attraverso due misure semplici ma efficaci: imporre che i servizi nazionali di controllo del traffico aereo siano con personale al completo per la prima ondata di voli del mattino, pena sanzioni; garantire la protezione sui sorvoli (e del Mercato Unico) durante gli scioperi nazionali ATC.

Jade Kirwan, Direttrice della Comunicazione di Ryanair, ha dichiarato: "È del tutto inaccettabile che i passeggeri europei che non volano da/per la Slovenia, ma sorvolano semplicemente lo spazio aereo sloveno (es. Varsavia-Roma), siano costretti a subire ritardi e cancellazioni a causa di uno sciopero dei controllori di volo sloveni che non li riguarda minimamente. Questo accade perché la Slovenia non tutela i sorvoli durante gli scioperi nazionali, a differenza di Italia, Spagna e Grecia.

Le compagnie aeree europee sono unite nel chiedere due riforme essenziali dell’ATC: (1) garantire che i servizi nazionali di controllo del traffico aereo siano con pesonale al completo per la prima ondata di voli mattutini, pena sanzioni; e (2) proteggere i sorvoli (e il Mercato Unico) durante gli scioperi nazionali ATC. Ryanair chiede a Ursula von "Derlayed-Again" di agire immediatamente e adottare queste due semplici riforme, o di farsi da parte e lasciare il posto a qualcuno competente in grado di svolgere questo lavoro."
