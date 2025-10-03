Sciopero, Cgil: "Più di 2 milioni di persone in 100 piazze"

(Teleborsa) - Sono migliaia i manifestanti che, con cortei in circa 100 piazze in tutta Italia, hanno aderito allocontro il riarmo e il massacro di civili a Gaza. La protesta si sta svolgendo in modo ordinato, anche se non sono mancati momenti di tensione. A Torino c'è stato un lancio di oggetti all'indirizzo della polizia; a Firenze sono stati fatti esplodere petardi sui binari della stazione ferroviaria; a Bari ci sono invece state contestazioni davanti al consolato israeliano."La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza. In 300 mila hanno percorso le vie della Capitale" annuncia la Cgil in una nota. "Secondo i dati pervenuti finora – prosegue il sindacato – , l'adesione media nazionale allo sciopero generale si attesta intorno al 60%".i disagi sono però contenuti. Il blocco non è stato totale: metropolitana, linea ferroviaria Flaminio-Saxa Rubra-Viterbo e mezzi pubblici di superficie stanno assicurando il servizio, anche se con rallentamenti. I promotori della protesta hanno rispettato le fasce di garanzia. Ieri, lain quanto non c'è stato un preavviso. La Cgil non è della stessa opinione e il suo leaderha annunciato ricorso. Nonostante la delibera del garante, ilnon ha proceduto con la precettazione. Tuttavia, ha avvertito che non saranno tollerate violenze e annunciato un giro di vite sugli scioperi con multe più salate per le proteste illegittime.