Sistemi locali lavoro, UNCEM: organizzazione territoriale per ricostruire basi amministrative e gestionali

(Teleborsa) - L'Istat aggiorna la classificazione dei Sistemi locali del lavoro sulla base di concetti, definizioni e linee guida metodologiche definite a livello europeo.Alla presentazione della nuova geografia territoriali, a Roma, ha partecipato il Presidente UncemI sistemi locali del lavoro sono stati presi in esame anche dal Rapporto Montagne Italia e sono, secondo Uncem, strumento utile per la riorganizzazione istituzionale dei Comuni su base territoriale e comunitaria, per ricostruire lavoro insieme tra"Non sono solo utili per capire come le persone si spostano in un bacino territoriale per motivi, appunto, di lavoro - spiegaPresidente nazionale Uncem - Sono importanti per capire la dimensione del vivere e dei servizi in un territorio che in particolare nelle zone rurali e montane del Paese, va oltre i singoli municipi. L'orizzonte è come minimo una valle, geografia dunque, dove ci si sposta da cima a fondovalle per lavorare, per accedere a servizi, per studiare. Dunque su questa base si potrebbero finalmente riorganizzare i Comuni su base sovracomunale. Non abbattendo i campanili con le fusioni, bensì con Unioni e Unioni montane che seguono flussi e piattaforme, geografia e spostamenti abituali delle persone. Dunque su questa base, come erano le 350 Comunità montane ante-2010, si potrebbe riorganizzare la geografia amministrativa dei Comuni grandi e piccoli, montani e non, con un lavoro che tocca tutti i Partiti, il Governo e il Parlamento, le Regioni. Una riscrittura del Testo unico degli Enti locali per superare frammentazioni e municipalismi, riordinare le 470 unioni di comuni esistenti oggi, buona base ma sulla quale puntare per agevolare il lavoro insieme dei Comuni. Lo facciamo con Giovanni Vetritto e il team di ITALIAE, progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie guidato dal Ministro Calderoli e da Paola d'Avena, che Uncem ringrazia".