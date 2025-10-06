Appuntamenti macroeconomici: settimana del 6 ottobre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 06/10/2025
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 2,5%)
10:30 Unione Europea
: Indice Sentix (atteso -7,5 punti; preced. -9,2 punti)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,2%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,5%) Martedì 07/10/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,1%; preced. 1,7%)
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 107,1 punti; preced. 105,9 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso 1,3%; preced. -2,9%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -5,2 Mld Euro; preced. -5,6 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -2,5 Mld Euro)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -61,2 Mld $; preced. -78,3 Mld $) Mercoledì 08/10/2025
01:50 Giappone
: Partite correnti (atteso 3.540 Mld ¥; preced. 2.684 Mld ¥)
08:00 Germania
: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. 1,3%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -12,7%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,79 Mln barili) Giovedì 09/10/2025
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,1 Mld Euro; preced. 14,7 Mld Euro)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. 1,4%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 53 Mld piedi cubi) Venerdì 10/10/2025
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,9%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,4%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti)