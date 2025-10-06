Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,36%

Il CAC40 archivia la giornata a 7.971,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,36%
Ribasso per Parigi, in flessione dell'1,36%, termina le contrattazioni a 7.971,78 punti.
Condividi
```