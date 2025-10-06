Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,92% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 25.013,74 punti

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,92% alle 19:30
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,92% alle 19:30 e scambia in utile a 25.013,74 punti.
