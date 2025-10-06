Ferrari completa nuovo circuito di collaudo e-Vortex vicino a Fiorano Modenese

casa automobilistica italiana

(Teleborsa) - Si è, il nuovo circuito di prova confinante con la Pista di Fiorano. La nuova infrastruttura, lunga circa due chilometri e con una superficie di 37.000 mq, rappresenta un passo fondamentale per migliorare il collaudo funzionale delle vetture appena uscite dalla linea di produzione, si legge in una nota dellache fa parte del FTSE MIB.Progettato per rispondere alle più avanzate esigenze di sviluppo e validazione, il tracciato, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. La pista si articola in una serie di settori, ciascuno dedicato a un aspetto specifico di performance e piacere di guida: due ampie curve con banking e pendenza longitudinale, un rettilineo centrale e curve di handling dedicate allo studio del comportamento dinamico. Le pavimentazioni speciali - frutto del know-how della Casa di Maranello - consentono di approfondite analisi di comfort e prestazioni.Ferrari e-Vortex consentirà di, garantendo una valutazione ancor più oggettiva delle performance e una più rapida individuazione di eventuali anomalie. Inoltre, la concentrazione delle prove all'interno della nuova area di collaudo contribuirà a ridurre l'impatto sulla viabilità del territorio circostante.A completamento del circuito, è stata costruita una, che ospiterà verifiche statiche e alcuni interventi alle vetture, ottimizzando ulteriormente i flussi interni e il processo di revisione delle automobili.