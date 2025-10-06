Finlogic acquisisce il 100% di Etiservice: quinto M&A nell'ultimo anno

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel settore dell'information technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti e leader nella produzione di etichette autoadesive in bobina, ha, azienda lombarda specializzata nella produzione di etichette adesive a bobina e in foglio.Continua così il processo di crescita per linee esterne del gruppo, che, di cui 5 nell'ultimo anno. Con questa operazione Finlogic può contare su 9 stabilimenti di produzione, di cui uno in Spagna.L'acquisizione di Etiservice permette di(Etiservice ha numerosi clienti internazionali) e le tecnologie di stampa, allargando l'offerta di soluzioni per l'etichettatura e potenziando le possibilità di cross-selling. Etiservice Srl, fondata nel 1987 con sede a Milano e siti produttivi a Peschiera Borromeo (MI) e Vicenza, produce etichette autoadesive di alta qualità, offrendo soluzioni personalizzate per ogni esigenza aziendale. Il comparto produttivo è composto da 10 macchinari, i dipendenti sono 27, il fatturato è di circa 12 milioni di euro, di cui circa il 20% all'estero. Francesco Giardino Roch, socio unico e CEO di Etiservice, continuerà a guidare l'azienda come presidente e amministratore delegato."Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine l'acquisizione di Etiservice, un'azienda solida e fortemente orientata anche al mercato estero, che ci consente di rafforzare la nostra presenza produttiva in Lombardia con uno stabilimento ampio e dal potenziale ancora da sviluppare - ha detto Dino Natale, CEO di Finlogic - Siamo particolarmente lieti di accogliere nel nostro gruppo una figura di grande esperienza e riconoscibilità come Francesco Giardino. Questa nuova acquisizione, valorizzando il ruolo dell'imprenditore all'interno del gruppo".