Prestiti Personali: in terzo trimestre anno tassi ai minimi

(Teleborsa) - Secondo le, il terzo trimestre del 2025 mostra un. I dati mettono in lucee unIlin calo rispetto all’8,75% dello stesso periodo dell'anno scorso. Ancora più rilevante è il fatto che, nel corso del terzo trimestre,, il valoree in linea con i livelli di maggio di quest'anno.Anche per la cessione del quinto destinata ai privati, i maggiori richiedenti per questa tipologia, ilQuesto rende l'accesso al credito più conveniente e stimola la domanda. Mentre i tassi per i prestiti finalizzati mostrano una tendenza alla crescita, l'andamento complessivo del mercato è trainato dalla maggiore convenienza dei prestiti personali e della cessione del quinto.In questo scenario, si registrafinalizzati e cessioni del quinto rispetto allo scorso anno, a testimonianza di una maggiore fiducia e capacità di spesa dei consumatori. In particolare, leÈ quanto emerge dalche evidenzia un contesto diche si traduce in una rinnovata fiducia dei consumatori e unaIn particolare, il rapporto sottolinea una significativa diminuzione dei tassi di interesse per i prestiti personali."Il terzo trimestre del 2025 conferma un, con tassi di interesse per i prestiti personali ai minimi da inizio 2023 e una crescita diffusa degli importi medi richiesti in tutte le tipologie di finanziamento," afferma. "Questi dati, uniti a un riequilibrio delle dinamiche geografiche e alla crescente incidenza della Gen Z (18-29 anni) tra i richiedenti, con un aumento significativo degli importi richiesti,Guardando al futuro, il, continuando a investire in dati e tecnologie avanzate per offrire soluzioni sempre più mirate e inclusive".commenta: "I dati relativi al terzo trimestre 2025, in un contesto che continua a evolversi rispetto al recente passato. Le condizioni di finanziamento sono in miglioramento e gli istituti di credito mantengono un approccio positivo, che si traduce in una maggiore fiducia nel mercato, concedendo somme sempre maggiori sia per i prestiti personali che per le cessioni del quinto. Nel, con i comparatori come Segugio.it che continueranno a svolgere un ruolo cruciale nell’orientare i consumatori verso le soluzioni più vantaggiose".Analizzando le finalità dei prestiti, si osserva unai. Nel terzo trimestre del 2025 le richieste di prestiti personali per l'acquisto di arredamento sono aumentate del +11,2% sul mix rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, assorbendo il 6,8% del totale delle richieste. Parallelamente, il, con una crescita anno su anno del +23,4% per l'acquisto di auto nuove (23,7% del mix) e del +8,4% per le auto usate (19,6% del mix).In generale, gli importi medi richiesti sono aumentati per tutte le finalità di acquisto. Per i prestiti personali, l'importo medio ha raggiunto i, segnando un incremento del +10,4% rispetto ai 11.119 euro dello stesso periodo del 2024. Un aumento ancora più marcato si è osservato per i prestiti finalizzati, il cui importo medio è salito a 5.921 euro nel Q3 2025, con una crescita del 21,8% rispetto ai 4.863 euro dell'anno precedente. Questo trendIl Rapporto evidenzia anche interessanti dinamiche geografiche, conNel Sud Italia, nel terzo trimestre del 2025 si registra una lieve diminuzione della concentrazione di richieste per i prestiti personali, che si attestano al 23,9% del mix con un calo del -4,2% anno su anno. Per quanto riguarda la cessione del quinto, la situazione è più articolata: mentre le richieste per i dipendenti privati diminuiscono (21,9% del mix, -8,5%), quelle per i dipendenti pubblici mostrano un aumento significativo, raggiungendo il 37,7% del mix con un incremento del +6,8% rispetto al Q3 2024.. Il Centro Italia, invece, continua a mostrare una forte predilezione per i prestiti finalizzati, che rappresentano il 22,7% del mix delle richieste con un incremento del +4,1% anno su anno.A livelloIn, le richieste per la cessione del quinto privata sono aumentate del +7,3% rispetto al terzo trimestre del 2024. Per la cessione del quinto per pensionati, in. Particolarmente notevole è infine la crescita delle richieste per la cessione del quinto per dipendenti pubblici, con incrementi anno su anno di oltre il +40% sul mix in Trentino-Alto Adige e Veneto, e un aumento che sfiora il +20% in Piemonte.Le principali città italiane mostrano un dinamismo altrettanto marcato. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel terzo trimestre del 2025 a, mentre Roma registra un incremento degli importi medi richiesti del +5,7% per i prestiti personali e di un notevole +25,4% per le cessioni del quinto. A Napoli, gli importi richiesti per i prestiti personali crescono del+11,3% e quelli per le cessioni del quinto del +41,9%. Più in generale, in tutte le province italiane si osserva un aumento degli importi richiesti per prestiti personali e cessioni del quinto rispetto al terzo trimestre del 2024, con picchi che superano il +20% in alcuni casi, a conferma di una ripresa diffusa.