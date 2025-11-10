Unicorni, l'AI sorpassa il fintech tra i top 100

(Teleborsa) - Le aziende attive nell’rainano la crescita record del valore dei, che secondo l’ultimodiha raggiunto i, in aumento del 44% rispetto ai 2.054 miliardi dell’anno precedente. L’incremento di 895 miliardi di dollari segna un’accelerazione significativa rispetto al +10% registrato nel periodo precedente.Secondo PwC, le società AI rappresentano oggi il, con una crescita del 122% su base annua a 1.252 miliardi di dollari, superando per la prima volta ilcome settore dominante. Otto nuove aziende AI sono entrate nella classifica, portando a 27 il numero totale delle società del comparto tra i Top 100., glisi confermano leader assoluti con 61 unicorni, quattro dei quali occupano le prime cinque posizioni, e un valore aggregato salito del 78% a 2.030 miliardi di dollari. Lahanno invece registrato un lieve calo (-2%) a 550 miliardi, complice l’uscita di alcune società per IPO o riduzione delle valutazioni. In, la crescita è stata del 22%, con tre unicorni britannici in graduatoria e un valore complessivo di 123 miliardi di dollari.Ilevidenzia che il valore minimo per entrare nella Top 100 è salito ae che 43 aziende hanno completato nuovi round di finanziamento, quasi tutte con valutazioni in crescita. Dodici società sono uscite dalla lista tramite operazioni straordinarie, di cui nove tramite IPO — un segnale della graduale riapertura dei mercati azionari alle società in crescita.Tra i settori non-AI, ilha registrato un aumento marginale (+2%) a 531 miliardi, mentre l’è salita da 332 a 368 miliardi e lada 51 a 64 miliardi. In calo invece i comparti dei(-13%) e del(-55%)., Capital Markets Director di PwC UK, ha evidenziato che la disponibilità di capitale privato e un contesto macroeconomico più stabile hanno creato le condizioni per una nuova ondata di crescita e attività di mercato. Michael Wisson, Capital Markets Partner di PwC UK, ha sottolineato come "l’AI rappresenti circa l’80% dei guadagni di valutazione totali" del periodo.Infine,, Valuations Partner di PwC UK, ha osservato che l’ascesa dei cosiddetti "ultra-unicorni" — aziende tecnologiche da oltre 100 miliardi di valore — segna "una nuova fase di maturità dei mercati privati", in cui l’innovazione in campi strategici come AI, difesa e spazio continua ad attrarre forti flussi d’investimento e fiducia da parte degli investitori.