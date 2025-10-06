Milano 13:09
43.238 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:09
9.503 +0,12%
Francoforte 13:09
24.429 +0,21%

Francoforte: mette il turbo Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: mette il turbo Flatexdegiro
(Teleborsa) - Brilla Flatexdegiro, che passa di mano con un aumento del 5,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Flatexdegiro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 29,29. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```