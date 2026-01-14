Milano 16:06
45.691 +0,36%
Nasdaq 16:06
25.416 -1,27%
Dow Jones 16:06
49.002 -0,39%
Londra 16:06
10.163 +0,26%
Francoforte 16:06
25.309 -0,44%

New York: mette il turbo Mosaic

Migliori e peggiori, In breve
Prepotente rialzo per il produttore di fertilizzanti, che mostra una salita bruciante del 6,91% sui valori precedenti.
