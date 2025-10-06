Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimica tedesca
, con un ribasso dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 21,33 Euro. Primo supporto individuato a 20,75. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 21,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)