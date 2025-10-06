Milano 12:58
Francoforte: scambi negativi per Lanxess

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia chimica tedesca, con un ribasso dell'1,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 21,33 Euro. Primo supporto individuato a 20,75. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 21,91.

