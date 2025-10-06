Generali, operatività sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, complessivamente 11.300 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 32,91 euro, per un controvalore
pari a 371.882,68 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 3 ottobre la Società e le sue controllate detengono 41.356.628 azioni proprie, pari al 2,67% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, appiattita la performance della Compagnia assicurativa
, che porta a casa un modesto -0,03%.