Ferrari, buyback di 39.000 azioni

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan (), dal 5 al 9 gennaio 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 318,4842 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, qualedel programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 9 gennaio 2026 il corrispettivo totale investito è stato:• 12.420.882,85 euro per n. 39.000 azioni ordinarie acquistate sul EXMAl 9 gennaio 2026 Ferrari deteneva 16.683.606 azioni proprie ordinarie pari al 9,08% del capitale sociale.Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa euro 3,5 miliardi e fino al 9 gennaio 2026, la Società ha riacquistato un totale di 39.000 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 12.420.882,85 euro.A Piazza Affari, intanto, peggiora la performance del, con un ribasso dell'1,50%, portandosi a 320,8 euro.