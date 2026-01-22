MAIRE acquista azioni proprie per oltre 11,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE
ha reso noto di aver acquistato
, tra il 16 e il 22 gennaio 2026 inclusi, complessivamente 846.734 azioni proprie
(corrispondenti allo 0,258% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 13,741 euro, per un controvalore
pari a 11.635.074,24 euro
.
In seguito agli acquisti effettuati, al 22 gennaio MAIRE detiene 4.693.589 azioni proprie.
A Milano, oggi, seduta decisamente positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che ha terminato in rialzo del 4,01%.