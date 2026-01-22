Milano 17:35
MAIRE acquista azioni proprie per oltre 11,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 16 e il 22 gennaio 2026 inclusi, complessivamente 846.734 azioni proprie (corrispondenti allo 0,258% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 13,741 euro, per un controvalore pari a 11.635.074,24 euro.

In seguito agli acquisti effettuati, al 22 gennaio MAIRE detiene 4.693.589 azioni proprie.

A Milano, oggi, seduta decisamente positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che ha terminato in rialzo del 4,01%.



