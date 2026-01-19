Fine Foods, azioni proprie al 6,4% del capitale sociale

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 27.044 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 9,7053 euro per un controvalore
pari a 262.470,01 euro
.
A seguito degli acquisti indicati, al 16 gennaio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.642.992 azioni proprie, pari al 6,4279% del capitale sociale.
Nel frattempo, in Borsa, Fine Foods & Pharmaceuticals
fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 9,8 euro, con un calo dello 0,61%.