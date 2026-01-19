Milano 14:03
Fine Foods, azioni proprie al 6,4% del capitale sociale
(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 27.044 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 9,7053 euro per un controvalore pari a 262.470,01 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 16 gennaio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.642.992 azioni proprie, pari al 6,4279% del capitale sociale.

Nel frattempo, in Borsa, Fine Foods & Pharmaceuticals fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 9,8 euro, con un calo dello 0,61%.

