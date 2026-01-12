Sabaf, acquistate azioni proprie per 85 mila euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 5 e il 9 gennaio 2026, ha acquistato
complessivamente 6.092 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 13,9935 euro per azione e per un controvalore
pari a 85.220,73 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 9 gennaio, un totale di 289.612 azioni proprie, pari al 2,283% del capitale sociale.
A Piazza Affari, nel frattempo, si contrae la performance del produttore di attrezzature domestiche da cucina
con i prezzi allineati a 13,8 euro, per una discesa dello 0,36%.