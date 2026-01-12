Milano 15:43
45.713 -0,01%
Nasdaq 15:43
25.718 -0,19%
Dow Jones 15:43
49.294 -0,42%
Londra 15:43
10.126 +0,01%
Francoforte 15:43
25.406 +0,57%

Sabaf, acquistate azioni proprie per 85 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Sabaf, acquistate azioni proprie per 85 mila euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 5 e il 9 gennaio 2026, ha acquistato complessivamente 6.092 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,9935 euro per azione e per un controvalore pari a 85.220,73 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 9 gennaio, un totale di 289.612 azioni proprie, pari al 2,283% del capitale sociale.

A Piazza Affari, nel frattempo, si contrae la performance del produttore di attrezzature domestiche da cucina con i prezzi allineati a 13,8 euro, per una discesa dello 0,36%.


Condividi
```