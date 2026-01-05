Milano 17:35
Fine Foods acquista 16.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, complessivamente 16.000 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 9,5466 euro per un controvalore pari a 152.745,28 euro.

A seguito degli acquisti indicati, al 2 gennaio il produttore italiano di integratori alimentari detiene 1.593.089 azioni proprie, pari al 6,2327% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per Fine Foods & Pharmaceuticals, che chiude la sessione in ribasso dello 0,84%.


