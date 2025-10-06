Il gruppo ceco CSG entra nel settore dei droni militari con AviaNera Technologies

(Teleborsa) - Il gruppo ceco Czechoslovak Group (CSG)
- presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi - ha ampliato le proprie attività nei sistemi d'arma avanzati e nei Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (UAS)
. La nuova società costituita, AviaNera Technologies, avrà un ruolo chiave in questo segmento, integrando sviluppo, produzione e vendita di tecnologie UAS. AviaNera lavorerà in stretta collaborazione con Excalibur International, la principale società commerciale del Gruppo, che distribuisce prodotti di CSG e dei suoi partner in tutto il mondo.
"Il nostro obiettivo è diventare un attore di primo piano nel settore degli UAS militari e dei sistemi d'arma avanzati. Così come siamo riusciti a costruire in pochi anni una posizione di primo piano nelle munizioni di piccolo calibro, puntiamo a raggiungere un risultato analogo nei sistemi di difesa high-tech", dichiara Michal Strnad, proprietario e CEO
di CSG.
La società sarà guidata da Pavel Cechal
, manager di grande esperienza, già Direttore Esecutivo di PBS Group. Sotto la sua direzione, AviaNera si concentrerà sulla rapida costruzione di una capacità di sviluppo e produzione per UAS e per i loro componenti chiave. "Come in altri settori, puntiamo alla massima integrazione verticale, così da poter fornire ai clienti prodotti finali e sistemi completi sviluppati e prodotti direttamente da noi. Sfrutteremo a pieno le sinergie con altre aziende del gruppo CSG, ad esempio nella produzione di munizioni o nelle soluzioni software per le operazioni dei droni", spiega Cechal.
Il team di AviaNera è attualmente impegnato in trattative per diverse acquisizioni di società europee promettenti
e nello sviluppo di collaborazioni in Ucraina. La massima priorità della società è lo sviluppo e la produzione di unità propulsive per velivoli senza pilota – motori a getto, turbofan e a turbina a gas.