Lavoro, Inail: in 8 mesi 385mila infortuni (-0,7%) e 681 morti

(Teleborsa) - Nei primi otto mesi dell'annosono statein calo dello 0,7% rispetto alle 386.554 di gennaio-agosto 2024. Idenunciati nello stesso periodo sono stati rispettivamente 681 contro 680 (+0,1%). Ledi ogni ordine e grado presentate ad agosto sono state 50.232, in aumento del 2,5% rispetto alle 49.020 del 2024.Delle, 1.229 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in riduzione dell'11,1% rispetto al 2024.rappresenta il 13,1% del totale delle denunce registrate nel 2025. Il 42% interessa le studentesse (+2,3% l'incremento tra il 2024 e il 2025), il 58% gli studenti (+2,6%). Tre infortuni su quattro riguardano studenti under 15 anni, un quarto quelli dai 15 anni in poi.Lenei primi otto mesi sono state 64.118 (5.261 in più rispetto allo stesso periodo del 2024 con un aumento dell'8,9%). L'aumento è del 32,2% sul 2023; del 62,9% sul 2022; del 75,7% sul 2021, del 131% sul 2020 e del 56,3% sul 2019.Il confronto con i primi otto mesi del 2024 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro una. Per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+1%) e dei casi mortali (+8,8%). Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall'Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento agosto 2025, e rapportato il numero degli infortuni denunciati in occasione di lavoro (al netto degli studenti) a quello degli occupati (dati provvisori), si evidenzia un'incidenza infortunistica che passa dalle 1.317 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di agosto 2019 alle 1.125 del 2025, con un calo del 14,6%. Rispetto ad agosto 2024 la riduzione è del 2% (da 1.148 a 1.125). L'incidenza delle denunce di infortunio in occasione di lavoro sul totale delle denunce presentate (al netto degli studenti) è passata dall'83% del 2019 all'81,5% del 2025 (è stata dell'81,9% nel 2024). Ad agosto 2025 il numero delle denunce di infortuni sul lavoro ha segnato un -1,5% nella gestione industria e servizi (dai 248.848 casi del 2024 ai 245.058 del 2025), un -3,2% in agricoltura (da 16.043 a 15.525) e un -0,5% nel conto Stato (da 11.451 a 11.393).evidenzia une unL'incidenza delle denunce di infortunio mortale in occasione di lavoro sul totale dei decessi denunciati (al netto degli studenti) è passata dal 72% del 2019 al 72,4% del 2025 (è stata del 74,6% nel 2024). Il calo ha riguardato la gestione industria e servizi, che passa da 427 a 417 denunce mortali, agricoltura, da 70 a 68 casi, e il conto Stato da sei a tre. Dall'analisi territoriale emergono decrementi nel Nord-Ovest (da 127 a 121), Nord-Est (da 113 a 106), Centro (da 101 a 91) e Isole (da 56 a 54) e aumenti al Sud (da 106 a 116).Gli, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (al netto degli studenti), denunciati all'Inail entro il mese di agosto sono stati 61.799, in aumento dell'1% rispetto ai 61.192 del 2024, del 6,3% rispetto al 2023, del 13,9% sul 2022, del 36,8% sul 2021, del 64,4% sul 2020, e in calo dello 0,6% rispetto al 2019. L'incidenza di questa tipologia di denunce sul complesso degli infortuni (al netto degli studenti) è passata dal 17% del 2019 al 18,5% del 2025.Ad agosto 2025 il numero delleha segnato +1,2% nella gestione industria e servizi (dai 55.027 casi del 2024 ai 55.703 del 2025), +7,2% in agricoltura (da 1.020 a 1.093) e -2,8% nel conto Stato (da 5.145 a 5.003). L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce nelle Isole (+4%), Sud (+2,7%), Nord-Est (+2,5%) e nel Nord-Ovest (+0,8%) e riduzioni al Centro (-2,2%). Le denunce di infortuni in itinere con esito mortale (al netto degli studenti) presentate nel 2025, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 186, quindici in più rispetto alle 171 registrate nel 2024 (+8,8%), ma cinque in meno rispetto al 2019 (191). L'incidenza di questa tipologia di denunce sul complesso degli infortuni mortali (al netto degli studenti) è passata dal 28% del 2019 al 27,6% del 2025 (è stata del 25,4% nel 2024).