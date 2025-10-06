Madrid: risultato positivo per Acciona

società elettrica spagnola

Ibex 35

Acciona

società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture

Balza in avanti la società elettrica spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione ad Acciona rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 180,8 Euro. Rischio di discesa fino a 176,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 185,4.