Madrid: scambi in positivo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Bene il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, con un rialzo dell'1,88%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona Energia
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Acciona Energia
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,09 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)