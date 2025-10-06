MEF, entrate tributarie in crescita del 2,2% nei primi otto mesi. Cala il gettito IRPEF

(Teleborsa) - Nel2025, leaccertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 388.688 milioni di euro, con un aumento di 8.348 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+2,2%). È quanto emerge dai dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).Le entrate totali ammontano a 388.688 milioni di euro (+8.348 milioni di euro, pari a +2,2%). Lesi attestano a 220.968 milioni di euro (+1.352 milioni di euro, pari a +0,6%) e lerisultano pari a 167.720 milioni di euro (+6.996 milioni di euro, pari a +4,4%).Il gettito, che si è attestato a 154.210 milioni di euro (-3.030 milioni di euro, pari a -1,9%). L'è risultata pari a 29.482 milioni di euro (-872 milioni di euro, pari a -2,9%).Dall'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale sono affluiti 14.827 milioni di euro (+1.735 milioni di euro, pari a +13,3%). L'evidenzia un gettito pari a 2.634 milioni di euro (+1.456 milioni di euro, pari a +123,6%) , mentre il gettito affluito all'imposta sostitutiva sul valore dell'attivo dei fondi pensione 1.505 milioni di euro (+1.238 milioni di euro, pari +463,7%).Le entratesono risultate pari a 116.173 milioni di euro (+3.268 milioni di euro, pari a +2,9%). Il gettito dellepresenta i seguenti andamenti: l'imposta di registro ha generato entrate per 4.002 milioni di euro (+174 milioni di euro, pari a +4,5%); l'imposta di bollo per 8.230 milioni di euro (+2.005 milioni di euro, pari a +32,2%); le tasse e imposte ipotecarie per 1.223 milioni di euro (-10 milioni di euro, pari a -0,8%); i diritti catastali e di scritturato per 476 milioni di euro (-7 milioni di euro, pari a -1,4%).Tra le altre imposte sugli affari, l'imposta sulleammonta a 467 milioni di euro (-110 milioni di euro, pari a -19,1%). I canoni di abbonamentorisultano pari a 1.123 milioni di euro (+235 milioni di euro, pari a +26,5%), le concessioni governative a 533 milioni di euro (+19 milioni di euro, pari a +3,7%) e le tasse automobilistiche a 206 milioni di euro (-18 milioni di euro, pari a -8,0%).L'accisa sui, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 16.376 milioni di euro (+393 milioni di euro, pari a +2,5%), l'accisa sull'energia elettrica e addizionali ammonta a 1.862 milioni (+222 milioni, pari a +13,5%), mentre l'accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 1.594 milioni di euro (+445 milioni di euro, pari a +38,7%).L'analisi della composizione percentuale, presenta una diminuzione dell'IRPEF pari a 1,6 punti percentuali rispetto al 2024, mentre le imposte che rientrano nella categoria "altre dirette" presentano un aumento pari a 0,8 punti percentuali. Nella categoria delle imposte indirette si evidenziano l'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, l'invarianza degli oli minerali di 0,0 punti percentuali e delle "altre indirette" di 0,6 punti percentuali.