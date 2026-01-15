UE, il gettito delle carbon tax è triplicato tra il 2017 e il 2023

(Teleborsa) - Tra il 2017 e il 2023, il, passando da 15 miliardi di euro a 51 miliardi di euro. Lo comunica Eurostat, sottolineando che le tasse sul carbonio (anidride carbonica) vengono riscosse sul contenuto di carbonio dei combustibili fossili. La loro quota sul totale delle tasse sull'energia è aumentata dal 6,0% nel 2017 al 19,7% nel 2023.Nel 2023, oltre i tre quarti (76,4%) delle tasse sul carbonio sono stati riscossi dalle, mentre le famiglie hanno contribuito per il 22,3% e i non residenti per l'1,3%. Il(fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata) ha contribuito per il 30,1% al totale delle tasse sul carbonio, seguito da vicino dal, che ha rappresentato il 29,4%.