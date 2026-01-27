Milano 9:14
Spagna, tasso di disoccupazione in calo al 9,9% nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Cala la disoccupazione in Spagna. Alla fine del quarto trimestre 2025, il tasso di disoccupazione è sceso al 9,93% rispetto al 10,45% del terzo trimestre. Le attese degli analisti erano per una discesa del tasso più contenuta al 10,2%.

Secondo l'Ufficio di Statistica iberico (INE), il numero di occupati è aumentato di 76.200 unità rispetto al trimestre precedente, raggiungendo quota 22.463.300. In termini destagionalizzati, il tasso di crescita trimestrale è stato dello 0,90%. L'occupazione è cresciuta di 605.400 unità negli ultimi 12 mesi.
