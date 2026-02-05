Fisco, simulazione UPB quantifica vantaggi lotta evasione su debito

(Teleborsa) - Lapuò produrre evidenti, che potrebbero portare, nello scenario più ambizioso, ad une ad unentro il 2041. E' quanto emerge da una simulazione effettuata dall’(UPB.Sebbene l'Italia continui a registrarerispetto agli altri paesi europei, negli ultimi venti anni ha compiutonell'abbattere questa piaga,grazie all’introduzione di misure che hanno prodotto effetti particolarmentequali lo split payment, il reverse charge, l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi e, da ultimo, la fatturazione elettronica. Progressi che,, potrebbero creare, eventualmente utilizzabiliIn particolare, se ladi recupero del gettito osservata tra il 2002 e il 2023 continuasse fino al 2028, lestrutturalmente finoe, nel medio-lungo periodo (sino al 2041), ilpercentuali dal 122,5%, basato sugli andamenti osservati tra il 2016 e il 2023, leed ilnel medio-lungo terminepercentuali, scendendo nel 2041Tali scenari - spiega l'UPB - assumono che ile che venga, in linea con il Piano strutturale di bilancio 2025-2029.dei tributi erariali e locali (ad esempio, la), cone una continua crescita del magazzino dei ruoli.