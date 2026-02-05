Fisco, simulazione UPB quantifica vantaggi lotta evasione su debito

(Teleborsa) - La riduzione strutturale dell’evasione
può produrre evidenti vantaggi per i conti pubblici
, che potrebbero portare, nello scenario più ambizioso, ad un aumento delle entrate di 0,4 punti di PIL
e ad un abbattimento del rapporto debito/PIL di 6 punti percentuali al 116%
entro il 2041. E' quanto emerge da una simulazione effettuata dall’Ufficio parlamentare di bilancio
(UPB.
Sebbene l'Italia continui a registrare livelli di evasione fiscale elevati
rispetto agli altri paesi europei, negli ultimi venti anni ha compiuto progressi significativi
nell'abbattere questa piaga,
grazie all’introduzione di misure che hanno prodotto effetti particolarmente apprezzabili sull’IVA,
quali lo split payment, il reverse charge, l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi e, da ultimo, la fatturazione elettronica. Progressi che, se consolidati nel tempo
, potrebbero creare nuovi margini di bilancio
, eventualmente utilizzabili per ridurre il rapporto debito/PIL
.
In particolare, se la tendenza storica
di recupero del gettito osservata tra il 2002 e il 2023 continuasse fino al 2028, le entrate fiscali aumenterebbero
strutturalmente fino a 0,3 punti percentuali di PIL
e, nel medio-lungo periodo (sino al 2041), il rapporto debito/PIL si ridurrebbe di oltre 4 punti
percentuali dal 122,5% al 118%
. In uno scenario più ambizioso
, basato sugli andamenti osservati tra il 2016 e il 2023, le entrate aumenterebbero di 0,4 punti percentuali di PIL
ed il rapporto tra il debito e il PIL
nel medio-lungo termine si ridurrebbe di oltre 6 punti
percentuali, scendendo nel 2041 al 116%
.
Tali scenari - spiega l'UPB - assumono che il recupero di gettito sia strutturale
e che venga utilizzato per migliorare i saldi di finanza pubblica
, in linea con il Piano strutturale di bilancio 2025-2029. Restano però criticità nella riscossione
dei tributi erariali e locali (ad esempio, la Tari
), con tassi di recupero molto bassi
e una continua crescita del magazzino dei ruoli.