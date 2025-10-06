Milano 6-ott
New York: allunga il passo Arista Networks

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,80%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Arista Networks mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7%, rispetto a +1,49% dell'indice del basket statunitense).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Arista Networks. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 154,1 USD. Primo supporto visto a 150,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 148,5.

