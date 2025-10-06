New York: allunga il passo Arista Networks

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,80%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Arista Networks
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7%, rispetto a +1,49% dell'indice del basket statunitense
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Arista Networks
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 154,1 USD. Primo supporto visto a 150,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 148,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)