New York: giornata depressa per Verizon Communication

(Teleborsa) - Pressione sul gestore telefonico, che tratta con una perdita dell'1,89%.

Lo scenario su base settimanale della big delle tlc rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Verizon Communication ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,27 USD. Supporto a 42,52. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44,02.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
