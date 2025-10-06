New York: scambi negativi per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

S&P-500

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,68% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 133,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 123. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 143,2.