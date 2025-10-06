Milano 6-ott
New York: senza freni Monolithic Power Systems

New York: senza freni Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 5,87% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monolithic Power Systems rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Monolithic Power Systems rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 988,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 943,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.034,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
