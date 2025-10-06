Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

New York: si muove a passi da gigante Tesla Motors

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nel settore automotive, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,89%.

La tendenza ad una settimana di Tesla Motors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 450,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 439,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 432,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
