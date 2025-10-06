Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

New York: Super Micro Computer, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,77%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Super Micro Computer è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,41 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,26. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
