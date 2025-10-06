New York: Super Micro Computer, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,77%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Super Micro Computer
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 56,41 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,26. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)