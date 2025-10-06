Milano 13:10
Parigi: andamento negativo per Bouygues

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, in flessione del 3,59% sui valori precedenti.

L'andamento di Bouygues nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 37,73 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 36,65. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
