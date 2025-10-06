Perde AT&T sul mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia telefonica statunitense
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.
La tendenza ad una settimana di AT&T
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di AT&T
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,74 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)