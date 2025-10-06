Milano 13:02
43.236 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:02
9.505 +0,14%
Francoforte 13:02
24.408 +0,12%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per WIIT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che WIIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,76%, rispetto a +3,35% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,84.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
